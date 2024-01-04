Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ

На запорожском направлении спецоперации в подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ поступила партия новых танков Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил журналистам командир танкового подразделения Николай.

По его словам, машина обладает рядом улучшенных характеристик, делающих ее более эффективной на поле боя. Так, Т-80БВМ имеет новую систему связи, которая обеспечивает надежный сигнал на расстоянии до 10 км, и рядом других инноваций.

«Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи. <...> Она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет», — рассказал командир.

Он добавил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, позволяющие выдержать попадание FPV-дронов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и РПГ. Помимо этого проходимость Т-80БВМ является преимуществом перед танками типа Leopard, передает «РИА Новости».

«Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду», — заключил он.

Ранее, 15 декабря, Минобороны РФ показало, как экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожают цели Вооруженных сил Украины (ВСУ), не входя в их зону поражения.

В ведомстве тогда отметили, что на боевой машине используются стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», который с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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