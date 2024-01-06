Умер прославившийся в инциденте с «Аэрофлотом» толстый кот Виктор

Кот Виктор, который осенью 2019 года не был допущен на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-за своего лишнего веса, умер. Об этом 5 января сообщил владелец животного Михаил Галин.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор, мягких облаков», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ноябре 2019 года один из пассажиров «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал в соцсети, что летел с котом по имени Виктор из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту проблем из-за питомца не возникло, а в Шереметьево сотрудница авиагавани заявила, что кот должен лететь в багажном отделении, поскольку его вес превышает нормативы для перевозки в салоне. В результате пассажир снялся с рейса.

Галин нашел похожее животное с меньшим весом, чтобы кота пустили в салон. Дублером стала кошка Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Михаил с котом получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока. Однако авиакомпания узнала о хитрости и лишила пассажира всех бонусных миль.

В том же месяце глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил депутатский запрос главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть хозяину толстого кота аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

Скандал вызвал общественный резонанс. На странице хозяина толстого кота в Facebook многие поддержали мужчину и его питомца. Часть пользователей заявила о готовности поделиться с ним милями, накопленными в «Аэрофлоте», а некоторые предложили ему бесплатные поездки в такси. В интернете запустили проект под названием «ЯМыТолстыйКот». Некоторые владельцы упитанных домашних животных поддержали кота Виктора, использовав хештег #БроНеБагаж.

В 2020 году кот Виктор стал котом года. Хозяина и его питомца пригласили на выставку в «Крокус Экспо».