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Мужчина зарезал бездомную собаку в Чите

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мужчина в Чите зарезал бездомную собаку, которую прикормили в общежитии. Об этом 6 января сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

Отмечается, что информацию о раненной собаке в общежитии сообщили жители поселка КСК. Полицейские выяснили, что некоторое время назад жильцы общежития прикормили собаку, она повадилась к ним ходить и в итоге поселилась у них в коридоре.

По данным правоохранителей, зарезал животное местный житель 1995 года рождения. По предварительной информации, собака проявляла к нему агрессию. Тело животного направили на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Подробности случившегося уточняются.

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Ранее, 2 января, в СУ Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что в Томске семилетняя девочка пострадала в результате нападения собаки, возбуждено уголовное дело.

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