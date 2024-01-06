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Юрист рассказал об опасностях слишком больших вкладов

Юрист Виноградов: владельцам больших банковских вкладов могут отказать в пособии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Материальное положение человека учитывается при назначении большинства социальных пособий, в том числе речь идет и про величину банковских вкладов претендентов. О случаях возможного отказа в выплате пособий агентству «Прайм» 6 января рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он подчеркнул, что при назначении единого пособия, включая выплаты женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и родителям детей до 17 лет, которые подходят по критериям нуждаемости, и пособия по малообеспеченности анализируется вся совокупность доходов, в том числе проверяются банковские вклады.

Такая же проверка проходит и для выделения субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Юрист подчеркнул, что ключевым критерием при назначении большинства пособий является нуждаемость, при которой средний доход семьи на одного человека не может быть больше величины регионального прожиточного минимума.

«Соответственно, для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», — предупредил Смирнов.

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22 ноября старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что существует пять причин, по которым банк вправе отказать в выдаче средств со вклада. Первым основанием является арест счетов судебными приставами. Эта мера также распространяется на депозиты.

Также банк откажет в выдаче средств при предъявлении недействительного паспорта. Его необходимо менять при достижении 20 и 45 лет. После того как гражданин получит новый документ, банк снова будет обязан выдать деньги. Еще одним основанием является подозрение в отмывании денег. Банк может потребовать обосновать законность их получения, если сумма вклада превышает 600 тыс. рублей.

Также банк откажет родителям в выдаче денег со вклада, который оформлен на несовершеннолетнего ребенка, если на это нет разрешения органов опеки. Наконец, выдать крупную сумму со вклада банк не сможет, если у него отсутствуют наличные деньги в кассе.

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