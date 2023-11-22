Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов

Существует пять причин, по которым банк вправе отказать в выдаче средств со вклада. Об этом 22 ноября рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Первым основанием является арест счетов судебными приставами. Эта мера также распространяется на депозиты.

«Если у вас есть долги, и судебные приставы начали производить по ним взыскание, деньги с депозита вам могут не отдать до тех пор, пока вы не решите вопрос с Федеральной службой судебных приставов», — сообщил эксперт агентству «Прайм».

Также банк откажет в выдаче средств при предъявлении недействительного паспорта. Его необходимо менять при достижении 20 и 45 лет. После того, как гражданин получит новый документ, банк снова будет обязан выдать деньги.

Еще одним основанием является подозрение в отмывании денег. Банк может потребовать обосновать законность их получения, если сумма вклада превышает 600 тыс. рублей.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может всё, что угодно», — сообщил Гусятников.

Для подтверждения дохода подойдут справки 2-НДФЛ, договоры купли-продажи недвижимости и прочие документы, свидетельствующие о законном получении крупных сумм.

Также банк откажет родителям в выдаче денег со вклада, который оформлен на несовершеннолетнего ребенка, если на это нет разрешения органов опеки.

Наконец, выдать крупную сумму со вклада банк не сможет, если у него отсутствуют наличные деньги в кассе.

«Если вы планируете закрыть крупный вклад, надо предупредить банк об этом заранее. Обычно за два–три дня, чтобы они заказали для вас деньги. Очень часто это прописано в условиях договора», — предупредил юрист.

Ранее, 27 октября, Гусятников рассказал о способах кражи мошенниками денег с банковских счетов. Для получения доступа к мобильному приложению злоумышленники могут использовать социальную инженерию. В результате жертва сама называет все явки и пароли, мошенники входят в личный кабинет, закрывают вклад и выводят деньги.