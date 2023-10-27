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Юрист рассказал о способах кражи мошенниками денег с банковских счетов

Юрист Гусятников: мошенники крадут деньги с банковских вкладов пятью способами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников 27 октября рассказал о способах кражи мошенниками денег с банковских счетов.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что для получения доступа к мобильному приложению злоумышленники могут использовать социальную инженерию. В результате жертва сама называет все явки и пароли, мошенники входят в личный кабинет, закрывают вклад и выводят деньги. Предотвратить это можно только в том случае, если не называть никому коды из СМС, пуш-уведомлений, пароли и прочее.

Юрист призвал прерывать звонки, если собеседник уверяет, что с вашим счетом или вкладом что-то не так. После этого следует позвонить в банк самостоятельно по телефону горячей линии, который указан на сайте банка и на пластиковой карте.

Как указал Гусятников, мошенники также могут украсть пароли от интернет-банка при помощи шпионских программ, которые передают все вводимые на устройстве данные. Она может быть установлена на компьютер или телефон, если жертва перейдет по неизвестной ссылке, которая может быть отправлена, например, на электронную почту или в мессенджере.

Иногда мошенники взламывают аккаунты в соцсетях, чтобы рассылать вредоносное программное обеспечение (ПО) родственникам и друзьям потерпевшего. Гусятников призвал не переходить по непонятным ссылкам от знакомых в социальных сетях и мессенджерах. По его словам, стоит связаться с человеком, который их отправил, и спросить, что это.

Кроме того, мошенники подделывают документы, несмотря на то, что это требует значительных усилий. Преступники могут подделать паспорт или доверенность, прийти с этим в банк и снять деньги со вклада. От такой схемы защититься сложнее всего, поскольку персональные данные гражданина находятся во множестве различных структур, из которых случаются утечки.

Однако юрист подчеркнул, что крупные банки используют идентификацию клиента по биометрии. Это самый надежный способ, который сможет защитить от кражи денег с использованием поддельных документов, подытожил Гусятников.

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Ранее, 14 сентября, «Известиям» рассказали в ВТБ, что мошенники стали применять новую схему обмана клиентов банков, обещая им повышенную ставку по вкладу за «обновление счета». Для активации обновленного счета клиентов просят перевести деньги на якобы безопасный счет, выманивая таким образом средства своих жертв.

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