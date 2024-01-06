Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией об автоперевозках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о международных автомобильных перевозках. Документ опубликован 6 января на Национальном правовом интернет-портале республики.

Этот закон был принят парламентом страны ранее, а само соглашение было подписано в Москве 18 августа 2023 года.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, подписанное в Москве 18 августа 2023 года», — говорится в законе.

Лукашенко также поручил Совету министров Белоруссии в течение шести месяцев принять меры по приведению законодательства страны в соответствие с положениями соглашения.

Это соглашение определяет порядок международных автоперевозок пассажиров и грузов между Белоруссией и РФ, транзитом по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства. Также документ предусматривает постепенную отмену разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них.

Соглашение должно вступить в силу по истечении 30 дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

Ранее, 15 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником России. Министр отметил, что Россия и Беларусь проводят заседания коллегий внешнеполитических ведомств, начиная с 2000 года. Лавров добавил, что это помогает укреплению профессиональных контактов между руководством и экспертами стран.

Ранее, 14 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства. Он также указал, что сейчас НАТО и ее союзники нацелены на дезинтеграцию государств СНГ.