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ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
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ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Правоохранители задержали россиянина за попытку диверсии на объекте Министерства обороны РФ. Об этом 5 января сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете», — сообщили в ЦОС.

Как уточняется, задержанный причастен к поджогам на объектах связи и железной дороги в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. При этом у задержанного были изъяты средства связи, а также носители информации, содержащие переписки с украинскими кураторами.

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Ранее, 27 декабря, ФСБ предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области. В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанный является сторонником организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ).

До этого, 11 декабря, силовики сообщили, что задержали подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, на допросе он признал вину. Тогда гражданин России и Италии, житель Рязани, рассказал, что в феврале был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в Стамбуле, затем он прошел диверсионную подготовку в Латвии «при непосредственном участии латвийских спецслужб», а в марте вернулся в Рязань.

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