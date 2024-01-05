Потребление газа в Германии сократилось на 5%

Потребление газа в Германии в прошлом году снизилось по сравнению с 2022-м на 5%, сообщает немецкий регулятор топливного рынка. Из 78 млрд куб. м промышленные предприятия использовали 59%, передает телеканал «Известия». Доля в потреблении домохозяйств и коммерсантов составила 41%. По сравнению с 2018–2021 годами индустрия снизила спрос на 18,3%. Потребление газа в ЖКХ и бизнесе сократилось за два года на 16,4%. В 2023-м Германия снизила импорт топлива на 33%, до 93,6 млрд куб. м. ФРГ закупала газ у Норвегии (43%), Нидерландов (26%), Бельгии (22%). В 2022-м главными поставщиками были Норвегия (33%) и Россия (22%).

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