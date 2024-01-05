Небольшое потепление ожидает москвичей уже с пятницы

Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление с пятницы. В столице столбики термометров поднимутся до –18 градусов, сообщает телеканал «Известия».

Пик холодной погоды в регионе пришелся на среду и четверг. Накануне температура воздуха опускалась до –31 градуса. Ночь четверга в столице стала самой холодной с начала зимы. В Подмосковье самой холодной точкой стал Клин. В ночь на пятницу температура воздуха опустилась до –32,5 градуса.

Теперь морозы в Москве и области начнут слабеть. С 5 по 8 января температура днем будет в диапазоне от –14 до –23 градусов. Самым теплым днем на неделе станет суббота — до –16 градусов. В Рождество морозы вновь немного окрепнут. В Москве ожидается до –24 градусов ночью и до –20 градусов днем.

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