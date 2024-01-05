В Ярославской области несколько поездов задерживаются по техническим причинам
Несколько пассажирских поездов следуют с задержкой в Ярославской области по техническим причинам. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Отмечается, что поезд № 375 Воркута – Москва задерживается на 2 часа 47 минут, № 67 Абакан – Москва — на 2 часа 3 минуты, № 103 Ярославль – Москва — на 2 часа 6 минут.
«Также ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. <…> Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает всё возможное для сокращения времени задержки поездов», — говорится в сообщении.
Накануне пресс-служба Южно-Уральской железной дороги и пассажиры поезда № 122 Адлер – Нижневартовск сообщили об остановке состава почти на девять часов в поле в Челябинской области из-за технического сбоя. Один из пассажиров застрявшего состава рассказал «Известиям» что, несмотря на остановку и отключение света, в поезде работало отопление, люди не мерзли. Позже проезд ряда пассажирских поездов на перегоне Южно-Уральской железной дороги был возобновлен после длительной пробки.
Также 4 января сообщалось, что поезд типа «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва прибыл в пункт назначения с задержкой в 2,5 часа из-за вынужденной остановки по техническим причинам. По словам пассажирки задержавшегося поезда, при остановке поезда выключался свет, пассажиры мерзли.