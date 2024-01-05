Дети из новых регионов России прошли новогодний квест «Елка Победы»

В рамках новогоднего квеста «Елка Победы» дети из новых регионов России смогли погрузиться в историю государства и получить много эмоций. Кадры с мероприятия были опубликованы в пятницу, 5 января.

Так, детям довелось пройти погони на лошадях, обезвреживание мин и разгадку шифров. Участники мероприятия отметили красочность локаций, а также большое количество фактов о Великой Отечественной войне.

«Елка Победы» — интерактивная игра, погружающая детей от шести до 12 лет в историю России. Мероприятие проходит с 23 декабря по 7 января. В этом году оно состоится уже в шестой раз. За время квеста ребята знакомятся с героями прошлого, узнают истории их подвигов, а также могут увидеть ордена и медали времен Великой Отечественной войны.

В декабре бесплатный исторический квест провели для детей участников специальной военной операции. В Музее Победы подчеркнули, что благотворительные сеансы для детей участников СВО будут проходить ежедневно до 7 января.