Для детей участников СВО в Музее Победы провели исторический квест

В Музее Победы в Москве в пятницу, 22 декабря, прошла благотворительная программа «Елка Победы», в рамках которой для детей участников специальной военной операции (СВО), военнослужащих, ветеранов боевых действий, погибших при исполнении служебных обязанностей, бесплатный исторический квест.

Среди гостей была вдова офицера спецназа Росгвардии Героя России старшего лейтенанта Александра Потапова Анастасия с дочерьми.

«Как и у многих родителей, у нас была традиция делать чудо для дочерей в Новый год. И сейчас Саши нет, но ведь чудо для детей всё равно есть, оно случается, оно живет. Спасибо за память, за то, что не забываете членов семей погибших героев. И дарите нашим детям новогоднее настроение. А значит и жизнь продолжается», — сказала она.

Праздничную программу открыл новогодний концерт, перед зрителями выступил детский музыкальный театр «Домисолька», а всех гостей с наступающим праздником поздравил зимний волшебник из Московской усадьбы Деда Мороза.

К собравшимся обратилась глава Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, после чего детей пригласили в увлекательное историческое путешествие, которое прошло по диорамному комплексу Музея Победы.

За полтора часа квеста дружная команда помогла Снегурочке зажечь звезду на Елке Победы, чтобы праздник обязательно пришел в каждый дом. За время испытаний дети познакомились с героями прошлого, узнали историю их подвигов и увидели ордена и медали времен Великой Отечественной войны. В финале отважные ребята встретились с Дедом Морозом.

В конце программы каждый участник получил новогодний тематический подарок.

В Музее Победы подчеркнули, что благотворительные сеансы для детей участников СВО будут проходить ежедневно до 7 января. На квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители защищают интересы России.

Ранее в пятницу сообщалось, что в России продолжается благотворительная акция «Елка желаний». Благотворители исполняют мечты детей, в том числе из новых регионов. Елки установлены в ряде ведомств и министерств, а также на ВДНХ. На них есть открытки от детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, ребят из новых регионов. Все желающие могут сделать подарок-сюрприз.