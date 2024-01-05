Врач назвал пять указывающих на проблемы с гормонами тревожных сигналов
Гормональный дисбаланс может стать предпосылкой к возникновению серьезных проблем со здоровьем. Врач-эндокринолог Степан Шупарский 5 января в беседе с Пятым каналом перечислил пять первостепенных симптомов, на которые стоит обратить внимание.
Как он отметил, первый симптом — нехватка сил, упадок, общее снижение энергии.
«В этом случае может отмечаться снижение работы щитовидной железы, гипотериоз, ухудшение функций надпочечников», — сказал врач.
Второй симптом — это сбой менструального цикла.
«Регулярный менструальный цикл говорит о том, что все женские гормоны работают хорошо. А вот сбой менструального цикла, его нерегулярность, его отсутствие по несколько месяцев двигает в сторону исследований эндокринной системы», — указал Шупарский.
Третий симптом — снижение либидо. Он может скрывать за собой эндокринную проблему.
Четвертый симптом — изменения состояния кожи и волос.
Пятая причина, которая может свидетельствовать о проблемах с гормонами, — колебание веса.
Ранее, 21 ноября, врач-эндокринолог Оксана Михалева выделила наносящие вред щитовидной железе привычки. Так, одна из них — это курение. Кроме того, неконтролируемый прием биологически активных добавок тоже может повлечь за собой быстрый процесс разрушения клеток щитовидной железы. Опасным также является употребление в пищу продуктов из сои.