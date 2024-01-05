Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google разблокировать четыре аккаунта Пятого канала на видеохостинге YouTube, доступ к которым закрыли в марте 2022 года, сообщило 5 января ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суд признал незаконным односторонний отказ Google и ее российской дочерней компании от предоставления доступа к каналам «Пятый канал Мультиблог», «Пятый канал live», «Пятый канал stream» и «Пятый канал. Новости».

«Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гугл» и Google LLC восстановить доступ пользователей к просмотру указанных каналов», — сказано в документе.

Кроме того, с Google и его дочки постановили взыскать неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения. В корпорации обжаловали решение в Девятом Арбитражном апелляционном суде и в Арбитражном суде Московского региона. Инстанции оставили в силе первоначальное решение.

Компания Google приостановила работу российских каналов на YouTube в марте 2022 года. После запрета ряда российских СМИ обратился в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД.

Ранее, 20 декабря, Таганский суд Москвы назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за отказ удалить из Youtube фейки о специальной военной операции России на Украине, а также контент, признанный распространяющим ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).