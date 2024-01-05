Угощавшие клофелином Дед Мороз и Снегурочка были задержаны в СССР 45 лет назад

В Москве 45 лет назад задержали необычных грабителей. Под видом Деда Мороза и Снегурочки преступники приходили в семьи, показывали детям спектакль, дарили подарки. Родителей же угощали алкоголем со снотворным, после чего их грабили, пишет 5 января «РИА Новости».

В декабре 1978 года в квартиру директора универмага Андрея Барсукова пришли Дед Мороз и Снегурочка поздравить его 5-летнего сына с наступающим Новым годом. После вручения подарков сказочные персонажи налили взрослым по рюмке коньяка.

Спустя пару минут Барсуков с женой уснули. Снегурочка сказала мальчику, что родители устали, и предложила им сыграть в прятки. За это время они успели вынести из квартиры деньги. Как показала экспертиза, в алкоголь добавили клофелин.

Грабителей разыскивали правоохранители. Потерпевший вспомнил, что на пальцах Деда Мороза были синие наколки. В ЦК КПСС расследование взяли на особый контроль.

Спустя несколько дней один из сотрудников аппарата партии сам стал жертвой ограбления. Дед Мороз угрожал хозяину прицелом, в то время как Снегурочка собирала в сумку ценные вещи. После чего бандиты связали его и ушли.

Преступления продолжались на протяжении 10 дней. При этом грабежи происходили в одном районе. Все потерпевшие водили детей в один детский сад. Предполагалось, что наводку на состоятельные квартиры давал кто-то из сотрудников садика.

Когда правоохранители выходили из детсада, заметили стенд с фотографиями. На одной из них улыбался Дед Мороз, на пальцах которого заметили татуировки.

Им оказался Евгений Кривошеев — сожитель воспитательницы Оксаны Варанец, которую уволили за кражу продуктов. Он учился на актера.

Вечером 29 декабря он увидел во дворе плачущего мальчика. Тогда мужчина подарил ему подарок, который насторожил семью мальчика.

Отец обратился в милицию. Под видом соцработников правоохранители обошли квартиры в близлежащих домах. На пороге одной из них они встретили Оксану Варанец, Дед Мороз находился в квартире.

Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии, а женщину — к 4.

Ранее, 25 декабря, в Московской области грабители вынесли из частного дома деньги и украшения. Злоумышленники проникли в дом через подвал, затем украли деньги и драгоценности, находившиеся в спальне дома на третьем этаже. Сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.