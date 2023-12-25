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Грабители вынесли деньги и украшения из дома в Подмосковье и попали на видео

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Фото: РЕН ТВ
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В Московской области грабители вынесли из частного дома деньги и украшения. В распоряжении «Известий» 25 декабря появились кадры с камер наблюдения, на которых оказались запечатлены злоумышленники.

Инцидент произошел 22 декабря в деревне Горки Ленинского городского округа. Два грабителя проникли в дом через подвал, затем они похитили деньги из сейфа и ювелирные украшения.

«Злоумышленники украли деньги и драгоценности, находившиеся в спальне на третьем этаже. Сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей», — сказал собеседник издания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители разыскивают подозреваемых.

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Ранее, 7 декабря, в подмосковных Химках у водителя украли 48 млн рублей. Женщина и ее водитель подъехали к отделению банка, чтобы снять деньги. После операции она передала сумму своему сопровождающему, который отнес наличные в автомобиль. Положив сумку на заднее сиденье машины, мужчина сел за руль, в это время к нему подъехало авто, из которого выбежали двое неизвестных в масках и забрали деньги. В подъехавшем транспортном средстве был еще один человек, он был за рулем. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

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