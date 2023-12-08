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У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках

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Фото: Генеральная прокуратура РФ
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В подмосковных Химках у водителя украли 48 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщает источник «Известий».

Отмечается, что инцидент произошел 7 декабря. Женщина и ее водитель подъехали к отделению банка с целью снятия денежных средств. После операции гражданка передала сумму своему сопровождающему, который отнес наличные в автомобиль. Положив сумку на заднее сидение машины, мужчина сел за руль, в это время к нему подъехало авто, из которого выбежали двое неизвестных в масках и забрали деньги. В подъехавшем транспортном средстве был еще один человек, он сидел за рулем.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц.

Кроме того, по данным источника, был объявлен план-перехват, по результатам которого машину не обнаружили. Позже, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено его местонахождение.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

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Ранее, 16 ноября, столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении ограбления дома бизнесмена в Новой Москве. Ограбление произошло в ночь на 12 ноября. Воры вынесли из особняка коллекцию дорогих часов, сейф с 1 млн рублей, два золотых кольца с бриллиантами. Также они угнали автомобиль Porsche Taycan, который позже был найден сожженным.

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