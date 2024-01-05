Минобороны показало видео патрулирования Черного моря вертолетом Ка27

Экипаж вертолета Ка27 палубной авиации Черноморского флота (ЧФ) провел патрулирование акватории Черного моря. Кадрами поделилось 5 января Минобороны РФ.

«Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Вертолетчики Морской авиации ЧФ осмотрели акваторию площадью до 50 кв. км. Также были отработаны взлеты и посадки на палубу корабля на ходу.

Кроме того, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолета. Помимо задач по патрулированию экипаж Ка27 также отработал навыки по выполнению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели.

Ранее, 23 декабря, Минобороны России сообщило, что корабли Черноморского флота провели учения по прикрытию Севастополя от атаки беспилотных летательных аппаратов. Моряки отработали поиск, обнаружение и поражение беспилотников с помощью зенитного вооружения кораблей и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.