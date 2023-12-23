Экипажи ЧФ провели учения по отражению атаки БПЛА на Севастополь

Корабли Черноморского флота провели учения по прикрытию Севастополя от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ.

«По замыслу учения, оперативные службы Черноморского флота получили данные по взлету группы беспилотных летательных аппаратов с территории Украины в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Сигнал был передан на все корабли флота, выполняющие задачи в море и находящиеся в пунктах базирования. Средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены к немедленному применению.

Моряки отработали поиск, обнаружение и поражение беспилотников не только с помощью зенитного вооружения кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ранее, 22 ноября, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВМС Украины в Черном море. Все обнаруженные цели были уничтожены.

До этого, 17 ноября, в юго-западной части акватории Черного моря были также обнаружены восемь катеров, двигающихся в сторону Крыма. Все они были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.