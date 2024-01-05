Реклама
Прямой эфир
Общество
В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей
Мир
В Финляндии заявили о сохранении статуса транзитера ядерного топлива из РФ
Мир
Во Франции заявили о планах Макрона отправить премьера в отставку
Мир
Судно под флагом Либерии с индийским экипажем захвачено у побережья Сомали
Политика
Политолог спрогнозировал рост правых настроений в Европе в 2024 году
Мир
В США польские танки сочли бесполезными для армии Украины
Мир
КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи
Мир
В Норвегии рассказали о противостоянии России расширению НАТО
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Сахалине
Политика
Sky News спрогнозировал контроль Одессы российскими войсками
Общество
Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве
Мир
Пропалестинские активисты облили краской автомобиль Блинкена
Мир
В ООН после трагедии в Белгороде указали на важность всех гражданских жизней
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе многих боевиков воевать
Мир
Десантис указал на неспособность Байдена назвать конечную цель поддержки Украины

В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Случаи завоза западного энцефалита лошадей в России не зафиксированы. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили 5 января журналистам в пресс-службе ведомства.

«В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сказано в сообщении.

Для выявления вируса задействована автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в Аргентине на данный момент зарегистрировано 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, шесть из которых выявлены в провинции Санта-Фе.

«Один из заболевших в этой провинции, 66-летний мужчина, проживавший в сельской местности и страдавший от диабета, скончался», — указали в ведомстве.

Западный лошадиный энцефалит — редкое заболевание, вызываемое вирусом, который распространяется через укусы комаров. Вирус может передаваться от животного к человеку, но не между людьми. Среди симптомов — лихорадка, внезапные сильные головные боли, усталость, озноб и общее недомогание.

Новый вирус-мутант: в Китае жителей косит опасная инфекция
Отмечается, что в этот раз люди болеют без кашля, но с температурой

Ранее, 29 декабря, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что западный лошадиный энцефалит может поражать мозг. При этом он отметил, что специфического лечения, как и вакцины, на данный момент нет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024