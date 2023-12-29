Ученый назвал главную опасность западного лошадиного энцефалита

Западный лошадиный энцефалит (ЗЛЭ) достаточно редкая болезнь, которая передается через укусы комаров. Главная опасность заболевания в том, что оно может поражать мозг, рассказал «Известиям» 29 декабря научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в Аргентине был зарегистрирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом.

Как отметил Болков, данное заболевание схоже со всеми другими инфекциями, передающимися от комаров. Резервуаром для вируса служат птицы, в которых он размножается, не причиняя им вред. Болеют им лошади и люди.

По его словам, западным его называют, потому что он был распространен в основном на западном побережье США. Заболевание встречается от Канады до Уругвая. Одна из самых сильных вспышек была зарегистрирована в 1941 году, когда заболело 3 тыс. человек.

«Инфекция проявляется как вирусная болезнь: лихорадка, боль в мышцах. Проблема в том, что вирус может поражать головной мозг. В тяжелой форме болеют обычно ослабленные люди. В легкой форме она проходит самостоятельно. То есть не все случаи заканчиваются энцефалитом. Но если он развивается, то болезнь заканчивается инвалидностью», — рассказал ученый.

При этом он отметил, что специфического лечения, как и вакцины, на сегодняшний день нет.

«Диагностика проводится с помощью КТ или МРТ головного мозга. Заболевание редкое для России и Европы. А в США и Аргентине врачи скорее всего хорошо с ним знакомы. Большинство случаев субклинические, то есть их можно спутать с любой другой болезнью с недомоганием, слабостью, болью в мышцах и повышенной температурой. Могут появляться симптомы менингита, рвота, головная боль. У маленьких детей и пожилых людей могут быть неврологические поражения, которые вызывают сонливость, кому и нарушения двигательной активности, судороги. Летальный исход возможен в тяжелых случаях», — добавил Болков.

11 августа врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала основной путь заражения лихорадкой Денге. Она отметила, что заражение лихорадкой происходит в том случае, если человека укусил комар, который стал переносчиком вируса от другого человека или животного.