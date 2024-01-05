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Три человека погибли при столкновении поездов в Индонезии

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Фото: Kompas TV
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На острове Ява в Индонезии столкнулись два пассажирских поезда, в результате три человека погибли. Об этом 5 января сообщил телеканала Kompas TV.

Отмечается, что авария произошла на участке Чикаленгка – Хаурпугур.

По информации телеканала, погибли машинист, его помощник и один из работников поезда.

Несколько вагонов сошли с рельсов, пассажиры пытаются достать свои вещи, которые находятся под завалами.

На месте работают полицейские, они эвакуируют пассажиров. Спецтехника уже направлена для расчистки путей.

Ожидается, что другие поезда будут отправлены по альтернативному пути, однако время в пути увеличится примерно на два–три часа.

Ранее, 4 января, сообщалось, что по меньшей мере 24 человека получили ранения в результате столкновения поездов Нью-Йоркского метрополитена в Верхнем Вест-Сайде, в результате чего один из составов сошел с рельсов.

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