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В центре Нью-Йорка при столкновении поездов метро пострадали 24 человека

Минимум 24 человека ранено в результате столкновения поездов в Нью-Йорке
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Фото: Nycemergencymgt
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По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате столкновения поездов Нью-Йоркского метрополитена в Верхнем Вест-Сайде, в результате чего один из составов сошел с рельсов. Об этом 4 января сообщил представитель пожарной службы города Йен Свордс.

«Нам известно о том, что пострадали 24 человека», — сказал он, добавив, что серьезных повреждений ни у кого нет.

Газета New York Post со ссылкой на данные полиции и слова очевидцев отметила, что поезд, следовавший на север с пассажирами, выезжал со станции в то время, когда произошло столкновение с рабочим поездом MTA, после чего пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщили в полиции.

Собеседники издания рассказали, что рабочий поезд, в котором никого не было, в момент аварии менял полосу движения.

Полиция подтвердила, что все пострадавшие были доставлены в больницы. Кроме того, стало известно, что после аварии многие пассажиры попытались самостоятельно выйти из сошедшего с рельсов состава поезда и пройти по путям к выходу из метро.

На месте происшествия работают спасатели. Правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.

Ранее, 1 января, сообщалось, что в американском городе Сан-Франциско не менее девяти человек пострадали после того, как скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда. Известно, что причиной схода с рельсов стала неисправность оборудования.

Информация о происшествии появилась ранее в тот же день. Движение на линии было остановлено до конца дня. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с незначительными травмами.

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