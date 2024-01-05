Диетолог дала советы по употреблению горького шоколада

Диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева 5 января рассказала, после каких продуктов стоит употреблять горький шоколад.

В интервью радио Sputnik она отметила, что горький шоколад считается полезным лакомством благодаря низкому содержанию сахара и наличию антиоксидантов в его составе, однако некоторым людям необходимо ограничивать его употребление.

Как указала Сычева, противопоказанием для горького шоколада является индивидуальная непереносимость компонентов в его составе. Также сократить количество горького шоколада в рационе стоит тем, у кого бывают мигрени или склонность к повышенному давлению, потому что в нем содержится вещество, способное вызвать спазм сосудов и, как следствие, усиление головной боли или повышение давления. При сахарном диабете второго типа или ожирении горький шоколад также нужно ограничить. Его суточная порция должна быть не более 20–30 г.

По словам диетолога, горький шоколад нельзя включать в рацион до трех лет, также не следует давать детям до пяти лет. При этом порция должна быть меньше 20 г.

Сычева посоветовала употреблять горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, индейки, курицы или рыбы. При наличии заболеваний желчного пузыря перед употреблением горького шоколада стоит проконсультироваться с лечащим врачом, потому что этот продукт повышает отток желчи. При низком тонусе желчного пузыря это может принести пользу, а при высоком — вред, уточнила врач.

Ранее, 1 ноября, врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина рассказала, что в день не стоит съедать более 30 г горького шоколада или 15–20 г молочного. По ее словам, регулярное чрезмерное употребление шоколада увеличивается риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе. Со временем это может спровоцировать набор лишнего веса, развитие сахарного диабета, болезней печени и сердечно-сосудистых заболеваний.