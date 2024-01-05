Россия в 2024 году может вполне успешно перейти в наступление в ходе спецоперации по защите Донбасса и добраться до Одессы, а также всего черноморского побережья. Это прогнозирует британский телеканал Sky News.

«Недавно он (российский лидер Владимир Путин. — Ред.) назвал Одессу «русским городом», что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны», — сообщает Sky News.

Одним из главных факторов такого перевеса на телеканале посчитали усталость населения от конфликта. Также решающее значение по-прежнему будут иметь дроны и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Авторы указывают, что в данном направлении промышленного производства Россия явно лидирует.

14 декабря Владимир Путин назвал Одессу русским городом. По его словам, весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, и в целом его территории можно считать исторически российскими.

Ранее, 19 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине. При этом он подчеркнул, что исторически это русские города, и они никогда не были частью Украины. До этого, 9 октября, он также указывал на то, что Россия освободит Харьков и Одессу, а Соединенные Штаты ничего не смогут с этим сделать. По мнению Макгрегора, огромные потери украинской армии свидетельствуют о разваливающейся украинской государственности.

В конце августа политический обозреватель и радиоведущий из США Скотт Хортон отметил, что Украина может потерять Одессу и Харьков, продолжая отказываться от переговоров. По его мнению, можно было бы избежать конфликта, если бы Запад не принудил украинского президента Владимира Зеленского начать боевые действия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.