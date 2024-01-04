Четыре человека пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
На Ленинградском шоссе на севере Москвы произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом 4 января сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, на 19-м км Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека — два водителя и два пассажира», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Все пострадавшие были госпитализированы, добавили в пресс-службе. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее в этот день на Новорижском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Владелица одной из пострадавших машин Дина рассказала, что авария произошла из-за плохого дорожного покрытия, поскольку на дороге образовался каток. По ее словам, сначала занесло машину Mitsubishi, а потом все остальные начали тормозить. В настоящее время информации о пострадавших нет.
В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.