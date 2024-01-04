Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), оказались неэффективны перед ударами российских крылатых ракет X-32. Об этом 3 января рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке.

«Из-за ее неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — заявил он.

По его словам, российскую ракету сложно сбить с курса. Он обратил внимание на то, что она очень быстрая, а также эффективна в обнаружении целей.

Сверхзвуковая ракета X-32 может развить максимальную скорость полета до 5 тыс. км/ч, а высоту — до 40 км. На такой высоте ее не могут достать большинство обычных зенитных комплексов стран НАТО. Эта ракета может лететь к цели по сложному маршруту. С помощью радиолокационной станции она видит рельеф подстилающей местности и определяет тем самым свое местоположение.

Ранее, 31 декабря, американское издание Military Watch Magazine указало на то, что Украина боится российской крылатой ракеты X-22, так как с начала конфликта с Россией не смогла уничтожить ни одной из них. В материале отмечается, что российские силы выпустили около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям по всей территории страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.