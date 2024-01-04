Экс-офицер Вооруженных сил (ВС) США Скотт Беннет заявил, что украинские военные от отчаяния бьют по школам и детским садам в новогодние праздники, так как терпят поражение на поле боя. Об этом 4 января он рассказал «Известиям».

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский и его западные кураторы под руководством президента США Джо Байдена осознанно выбрали мишенью именно детские учреждения.

«Я видел отчаяние украинского политического истеблишмента, которое мы наблюдали в последние пару дней, когда украинцы выпустили более 16 ракет по городу Донецку на Новый год. Целями украинского удара были здания детских центров, учреждения по уходу за детьми, детские площадки», — указал он.

Как отметил Беннет, украинские бойцы специально выбирают в качестве целей гражданские объекты, где находится много детей.

Экс-офицер ВС США заметил, что украинская армия и режим Зеленского совершают ужасные преступления против человечества. Их действия эксперт сравнил с агонией нацистов перед поражением в Великой Отечественной войне.

«Несмотря на то что <конфликт>, по сути, задушен, украинцы отчаянно пытаются вызвать страх и панику у жителей России», — сказал эксперт.

Беннет также указал на проигрыш Украины в конфликте. По его словам, решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

До этого, 22 декабря, заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что в Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. Он отметил, что в частных разговорах они признают провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, но в официальных заявлениях описывают обратную ситуацию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.