Медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП в Чувашии

В Чувашии медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом, двигавшимся из Нижнего Новгорода в Тольятти. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе минздрава Чувашской Республики.

11 человек доставили в Алатырскую центральную районную больницу, четырех — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Амбулаторную помощь получили 14 пострадавших.

Двум тяжелым пациентам проведут телемедицинские консультации со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава России.

Кроме того, в селе Порецкое развернут пункт временного размещения для пассажиров автобуса, сообщается на сайте МЧС России.

Авария произошла 3 января около 23:00 в Порецком районе Чувашии. Автобус с 40 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека. Прокуратура региона начала проверку.