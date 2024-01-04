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Возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Об этом 4 января сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Как уточняется, около 6 утра в ведомство поступило сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде. Прибывшие на место пожарные установили источник возгорания, который находился на трансформаторной подстанции.

В ведомстве уточнили, что на данный момент ведомство занято переключением отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения.

Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне в Москве в Люблино загорелся трансформатор на электроподстанции «Чагино». Отмечается, что возгорание на работу подстанции не повлияло. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

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