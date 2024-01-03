В московском Люблино загорелся трансформатор на электроподстанции «Чагино»

В Москве в Люблино загорелся трансформатор на электроподстанции «Чагино». Об этом 3 января сообщает МЧС РФ.

Отмечается, что возгорание на работу подстанции не повлияло. На месте проводятся работы по тушению. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в 7:14 мск. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

Ранее, 24 ноября, также произошел пожар в трансформаторе на территории подстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Возгорание не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города. Возгорание ликвидировали, пострадавших не было. Площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении возгорания были задействованы 70 человек и 20 единиц техники.