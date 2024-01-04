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Пьяный водитель насмерть сбил двух человек на остановке в Южно-Сахалинске

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Фото: t.me/nadsadin_official
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Пьяный водитель легковушки влетел в автобусную остановку в Южно-Сахалинске и снес ее, в результате инцидента погибли две женщины. Об этом 4 января сообщил начальник Госавтоинспекции Сахалинской области Игорь Нам.

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 9:20 по местному времени (01:20 мск) на проспекте Мира. За рулем находился водитель 1988 года рождения.

По данным Госавтоинспекции, еще два человека, включая ребенка, пострадали и были госпитализированы.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Губернатор региона Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. Расследование ДТП находится на личном контроле мэра города.

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