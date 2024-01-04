Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые общаются на русском языке, негативно влияют на ход конфликта. Такое мнение 2 января выразила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в беседе с каналом ISLND TV на платформе YouTube.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», — сказала она.

Фарион также отметила, что невозможно сразу понять, кто говорит по рации, если разговор проходит на русском языке.

Ранее, 29 октября, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать. Такими высказываниями она прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом, который разговаривал на русском языке. Пассажиры такси потребовали от водителя говорить по-украински, однако тот попросил их покинуть машину. После случившегося компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

В октябре этого года опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу консультативной миссии Евросоюза (ЕС), показал, что жители Украины признали дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. Об этом заявили 45% респондентов.