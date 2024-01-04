Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе
Мир
Белый дом напомнил о грядущем шатдауне
Экономика
Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Мир
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Иране
Общество
Общая площадь повреждений в Белгороде составила 3,5 тыс. кв. м
Мир
Авиация коалиции во главе с США восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе
Мир
Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план переселения жителей Газы
Мир
В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Мир
В Иране пообещали жесткий ответ за теракт в Кермане
Мир
Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ
Армия
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Мир
Глава МИД Турции назвал лицемерием позиции Запада по Газе и Украине
Мир
Захарова назвала позицию МИД Франции по атаке Белгорода беззаконием
Мир
Более 100 человек погибло при теракте в иранском Кермане. Главное
Происшествия
Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса

Путин изменил порядок выполнения обязательств перед иностранными кредиторами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин изменил порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ. Соответствующий документ был опубликован 3 января на официальном портале правовой информации.

«На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа «С», не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест, и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры», — говорится в документе, этот пункт призван дополнить указ от 5 марта 2022 года.

Также в дополнение к указу от 9 сентября отмечается, что на денежные средства, учитываемые на счете типа «И», не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры.

Сила отдачи: Россия рекордно сократила внешний долг
Показатель побил исторический минимум, но может немного возрасти

Ранее, 9 сентября, Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям. Речь идет о бумагах, учитываемых иностранными депозитариями, то есть организациями, которые занимаются хранением ценных бумаг и учетом прав на них.

До этого порядок исполнения обязательств по еврооблигациям определялся указом от 22 июня 2022 года. Тогда глава государства подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций, которые должны быть аналогичны по таким критериям, как срок погашения, размер дохода, купонное расписание и номинальная стоимость. К настоящему моменту документ потерял силу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024