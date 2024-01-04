Путин изменил порядок выполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Президент России Владимир Путин изменил порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ. Соответствующий документ был опубликован 3 января на официальном портале правовой информации.

«На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа «С», не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест, и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры», — говорится в документе, этот пункт призван дополнить указ от 5 марта 2022 года.

Также в дополнение к указу от 9 сентября отмечается, что на денежные средства, учитываемые на счете типа «И», не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры.

Ранее, 9 сентября, Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям. Речь идет о бумагах, учитываемых иностранными депозитариями, то есть организациями, которые занимаются хранением ценных бумаг и учетом прав на них.

До этого порядок исполнения обязательств по еврооблигациям определялся указом от 22 июня 2022 года. Тогда глава государства подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций, которые должны быть аналогичны по таким критериям, как срок погашения, размер дохода, купонное расписание и номинальная стоимость. К настоящему моменту документ потерял силу.