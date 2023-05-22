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Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций. Соответствующий документ опубликован 22 мая на официальном портале правовой информации.

«Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций», — говорится в указе.

Замещающие облигации выпускаются для замены еврооблигаций у инвесторов. Они должны быть аналогичными замещаемым облигациям по таким параметрам, как срок погашения, размер дохода, купонное расписание и номинальная стоимость.

Выпуск ценных бумаг, замещающих еврооблигации, вызван отсутствием технических возможностей проводить платежи по ним в связи с санкциями. Замещающие облигации должны восстановить платежи, направляемые российским инвесторам.

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Ранее, 25 ноября 2022 года, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство рассматривает возможность обмена еврооблигаций на российские бумаги. Кроме того, он сообщил, что министерство прорабатывает возможности обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.

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