Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций. Соответствующий документ опубликован 22 мая на официальном портале правовой информации.

«Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций», — говорится в указе.

Замещающие облигации выпускаются для замены еврооблигаций у инвесторов. Они должны быть аналогичными замещаемым облигациям по таким параметрам, как срок погашения, размер дохода, купонное расписание и номинальная стоимость.

Выпуск ценных бумаг, замещающих еврооблигации, вызван отсутствием технических возможностей проводить платежи по ним в связи с санкциями. Замещающие облигации должны восстановить платежи, направляемые российским инвесторам.

Ранее, 25 ноября 2022 года, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство рассматривает возможность обмена еврооблигаций на российские бумаги. Кроме того, он сообщил, что министерство прорабатывает возможности обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.