На украинский телеканал подали жалобу из-за шуток студии «Квартал 95»

На украинский телеканал «1+1» подали жалобу в комиссию по журналистской этике, после того как в номере студии «Квартал 95» были высмеяны жители Скадовска в Херсонской области. Об этом 3 января сообщает украинское издание «Страна.ua».

Речь идет о сценке, в которой девушка, якобы переехавшая из Скадовска в Закарпатье, пытается говорить на украинском, однако допускает ошибки и не может вспомнить произношение элементарных слов.

Жалобу подала херсонская журналистка Евгений Вирлич. По ее словам, в номере содержится дискриминация жителей южной и восточной Украины по языковому признаку, а также дискриминация женщин. Она попросила публично осудить телеканал и студию «Квартал 95».

Ситуацию прокомментировал также глава украинской администрации города Александр Яковлев. На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) он также призвал режиссеров шоу попросить прощения у людей за шутки о городе.

В результате представители телеканала «1+1» принесли своей аудитории извинения и пообещали удалить скандальный номер.

В июне прошлого года в Херсонской области разрешили помимо русского использовать украинский и крымско-татарский языки. Губернатор Владимир Сальдо тогда подписал соответствующий указ, отметив, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. В настоящее время 75% территории региона, в том числе Скадовск, находится под контролем России. Но сам Херсон и правобережная часть Днепра подконтрольны Киеву.