В Херсонской области разрешили использовать украинский и крымско-татарский языки

В Херсонской области разрешили помимо русского использовать украинский и крымско-татарский языки. Соответствующий указ в воскресенье, 11 июня, подписал врио главы региона Владимир Сальдо.

«Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества. По словам врио губернатора, важность и своевременность такого решения подтвердил президент России Владимир Путин во время состоявшегося накануне разговора.

Ранее в Херсонской области предложили увеличить часы обучения русскому языку. С таким предложением 19 марта выступила ректор Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяна Томилина. По ее словам, количество часов, выделяемых на предмет, недостаточно.

То же, как добавила ректор, касается изучения русской истории, так как студенты вузов ее не учили.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. В настоящее время 75% территории находится под контролем России. Херсон и правобережная часть Днепра подконтрольны Киеву.