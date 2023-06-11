Реклама
Прямой эфир
Мир
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта в Красном море
Происшествия
В Бурятии лесной пожар разгорелся на площади 150 га
Мир
Экс-президента Киргизии заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупцию
Мир
В Британии предупредили о возможном росте цен из-за теракта на Каховской ГЭС
Армия
В Запорожской области сообщили о тяжелых боях с ВСУ
Армия
ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Турции
Мир
В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием
Общество
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области
Армия
Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ

В Херсонской области разрешили использовать украинский и крымско-татарский языки

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсонской области разрешили помимо русского использовать украинский и крымско-татарский языки. Соответствующий указ в воскресенье, 11 июня, подписал врио главы региона Владимир Сальдо.

«Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества. По словам врио губернатора, важность и своевременность такого решения подтвердил президент России Владимир Путин во время состоявшегося накануне разговора.

Задел кадров: в новые регионы РФ ищут врачей, продавцов и учителей
Как это отразится на российском рынке труда и кому обещают зарплату в 160 тыс.

Ранее в Херсонской области предложили увеличить часы обучения русскому языку. С таким предложением 19 марта выступила ректор Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяна Томилина. По ее словам, количество часов, выделяемых на предмет, недостаточно.

То же, как добавила ректор, касается изучения русской истории, так как студенты вузов ее не учили.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. В настоящее время 75% территории находится под контролем России. Херсон и правобережная часть Днепра подконтрольны Киеву.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023