Число жертв теракта в Иране выросло до 73 человек

Количество погибших в результате теракта вблизи кладбища, на котором похоронен иранский военный деятель Касем Сулеймани, что находится в иранской провинции Керман, выросло до 73, еще 170 человек получили ранения. Об этом 3 января сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На данный момент известно о 73 погибших и 171 раненном в результате теракта в Кермане. В результате инцидента погибли шесть детей», — говорится в сообщении агенства в Telegram-канале.

Взрывы в иранской провинции произошли ранее в этот день. Заменитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалицирован произошедшее как теракт. По данным Tasnim, первый взрыв произошел в 15:04 по местному времени, когда люди толпились на дороге, ведущей к кладбищу, второй — спустя 13 минут. Как сообщили очевидцы местным СМИ, взрывы инициировали два смертника.

Ранее в этот день Tasnim со ссылкой на главу МЧС сообщало о 53 погибших и 71 пострадавшем в результате происшествия.

Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии и командовал подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.