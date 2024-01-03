Всего 7% поврежденной в СВО техники отправляют ремонтировать на заводы

Всего 7% поврежденной в ходе спецоперации российской военной и специальной техники приходится отвозить на ремонт в специализированные предприятия. Об этом 3 января сообщили в Минобороны России.

«Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности, в то время как выездными бригадами предприятий восстановлено 22% ВВСТ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что порядка 70% вооружений восстанавливается в войсковых ремонтных органах. Кроме того, в восстановлении 5% техники принимают участие граждане, призванные из запаса в рамках военных сборов.

Ранее, 28 декабря, военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал танк Т-90М «Прорыв» и бронетранспортеры самой защищенной военной техникой России. Он добавил, что также многие виды отечественного вооружения получают дополнительные динамические системы защиты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».