Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал танк Т-90М «Прорыв» и бронетранспортеры самой защищенной военной техникой России.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 28 декабря, эксперт добавил, что также многие виды отечественной военной техники получают дополнительные динамические системы защиты.

По его словам, переданная Украине западная техника не продемонстрировала особо высоких результатов, эта техника применялась в боевых действиях НАТО на Ближнем Востоке, все ее характеристики известны.

Кнутов отметил, что в США и на Украине есть интересный подход к технике: если ее подбивают, ее не включают в потери, если ее можно быстро отремонтировать. Если необходим сложный ремонт, указывают, что нужен легкий, а если технику отправляют на завод для переплавки, то указывают, что техника «требует сложного ремонта».

В потери, по словам Кнутова, включат лишь полностью уничтоженную технику или захваченную российскими военными. Исходя из опыта украинского конфликта, техника НАТО высокими защитными характеристиками, по мнению военного, не отличается.

«Что касается нашей техники, то очень хорошо себя показал танк Т-90М «Прорыв», новые бронетранспортеры, которые мы сейчас широко используем», — отметил эксперт.

Он добавил, что также многие виды техники получают дополнительные экраны и динамические средства защиты.

Ранее 28 декабря в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ на донецком направлении. Кроме того, уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», а также три орудия Д-20.

27 декабря российские силы ПВО сбили украинский боевой вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики, оккупированной ВСУ. Также за сутки были перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS, одна управляемая авиабомба JDAM и уничтожены 17 украинских дронов, уточняет сайт aif.ru.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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