Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви завершил миссию
Мир
В Киеве заявили о потере территорий без американской поддержки
Мир
В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Мир
Дипломат назвал надуманными предлоги Латвии для закрытия пунктов на границе с РФ
Общество
Певицу Anna ASTI заменили на Чеботину на концерте в «Барвихе Luxury Village»
Мир
В ФРГ сообщили о начале подготовки ЕС новых санкций против России
Политика
Посол РФ сообщил о бесчисленных жалобах россиян на действия латвийских властей
Мир
Захарова рассказала, что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом
Мир
Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в ЕС
Происшествия
Более 100 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Мир
Глава МВД Эстонии указал на сложности с возвращением украинцев на родину
Мир
В Газе более 21 тыс. палестинцев были убиты с начала конфликта
Мир
Отставной полковник ВС Британии сообщил о мрачных перспективах для Украины
Мир
Города Чехии отменили новогодние салюты из-за стрельбы в Праге
Общество
СМИ сообщили о госпитализации Михаила Боярского в Санкт-Петербурге
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о самой защищенной технике России

Военный эксперт Кнутов назвал танки Т-90М «Прорыв» самыми защищенными
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал танк Т-90М «Прорыв» и бронетранспортеры самой защищенной военной техникой России.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 28 декабря, эксперт добавил, что также многие виды отечественной военной техники получают дополнительные динамические системы защиты.

По его словам, переданная Украине западная техника не продемонстрировала особо высоких результатов, эта техника применялась в боевых действиях НАТО на Ближнем Востоке, все ее характеристики известны.

Кнутов отметил, что в США и на Украине есть интересный подход к технике: если ее подбивают, ее не включают в потери, если ее можно быстро отремонтировать. Если необходим сложный ремонт, указывают, что нужен легкий, а если технику отправляют на завод для переплавки, то указывают, что техника «требует сложного ремонта».

В потери, по словам Кнутова, включат лишь полностью уничтоженную технику или захваченную российскими военными. Исходя из опыта украинского конфликта, техника НАТО высокими защитными характеристиками, по мнению военного, не отличается.

«Что касается нашей техники, то очень хорошо себя показал танк Т-90М «Прорыв», новые бронетранспортеры, которые мы сейчас широко используем», — отметил эксперт.

Он добавил, что также многие виды техники получают дополнительные экраны и динамические средства защиты.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Ранее 28 декабря в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ на донецком направлении. Кроме того, уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», а также три орудия Д-20.

27 декабря российские силы ПВО сбили украинский боевой вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики, оккупированной ВСУ. Также за сутки были перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS, одна управляемая авиабомба JDAM и уничтожены 17 украинских дронов, уточняет сайт aif.ru.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023