Реклама
Прямой эфир
Спорт
Канада впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Консул РФ назвал электрозамыкание причиной взрывов в Нью-Йорке
Общество
МЧС предупредило о морозах до -35 градусов в центре России
Происшествия
Пассажир напал на экипаж летевшего в Минеральные Воды самолета
Мир
Более 10 человек пострадали в результате аварии в аэропорту Токио
Общество
Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях кори в Благовещенске
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки
Мир
Силы быстрого реагирования в Судане согласились отпустить 451 пленного
Происшествия
Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино
Мир
Призывы вступать в ВСУ начали рассылать в Одесской области
Политика
Пушков отметил усиление БРИКС после вступления Саудовской Аравии
Мир
Саудовская Аравия официально объявила о присоединении к БРИКС
Происшествия
Мэр Белгорода сообщил о ликвидации неразорвавшегося снаряда
Происшествия
Человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду
Общество
В Росавиации заявили о заинтересованности 60 аэропортов в системах подавления БПЛА

Канада впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею

0
Фото: REUTERS/TT News Agency/Adam Ihse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодежная сборная Канады по хоккею впервые за пять лет осталась без медалей чемпионата мира для игроков до 20 лет.

2 января канадская команда уступила Чехии в четвертьфинале молодежного первенства в шведском Гётеборге. Матч завершился со счетом 3:2. Победную шайбу чехи забросили за 11 секунд до конца основного времени.

В последний раз канадцам не удавалось выигрывать медали в 2019 году, когда они проиграли Финляндии также на стадии четвертьфинала. После этого они выиграли три золота и одно серебро.

Оргии выводы: сексуальные скандалы губят канадский хоккей
Местную федерацию могут распустить за сокрытие темных историй, связанных со звездами первой величины

Ранее, 28 мая, взрослая сборная Канады установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мирах по хоккею. В финальном матче турнира в Риге команда обыграла Германию со счетом 5:2. Титул чемпионов мира для Канады стал 28-м в истории. По этому показателю «кленовые листья» обошли сборные СССР и России, суммарно выигрывавшие мировой чемпионат 27 раз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024