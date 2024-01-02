Канада впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею
Молодежная сборная Канады по хоккею впервые за пять лет осталась без медалей чемпионата мира для игроков до 20 лет.
2 января канадская команда уступила Чехии в четвертьфинале молодежного первенства в шведском Гётеборге. Матч завершился со счетом 3:2. Победную шайбу чехи забросили за 11 секунд до конца основного времени.
В последний раз канадцам не удавалось выигрывать медали в 2019 году, когда они проиграли Финляндии также на стадии четвертьфинала. После этого они выиграли три золота и одно серебро.
Ранее, 28 мая, взрослая сборная Канады установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мирах по хоккею. В финальном матче турнира в Риге команда обыграла Германию со счетом 5:2. Титул чемпионов мира для Канады стал 28-м в истории. По этому показателю «кленовые листья» обошли сборные СССР и России, суммарно выигрывавшие мировой чемпионат 27 раз.