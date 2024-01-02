Пассажир напал на экипаж летевшего в Минеральные Воды самолета

Пассажир рейса Москва – Минеральные Воды напал на членов экипажа во время полета. Об этом 2 января рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел 1 января на рейсе авиакомпании Nordwind.

«Пилот доложил диспетчерам о буйном пассажире на борту и нападении на экипаж», — рассказал собеседник.

Капитан воздушного судна принял решение добираться до пункта назначения. Он запросил наряд полиции и скорую помощь по прибытии.

Ранее, 23 декабря, нетрезвого авиадебошира задержали в аэропорту Барнаула. Он ругался матом и мешал другим пассажирам, не реагируя на их замечания. Мужчину доставили в дежурную часть. Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.