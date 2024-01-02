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Десантников на левом берегу Днепра поздравили с Новым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Переодевшийся Дедом Морозом замполит подразделения артиллеристов Воздушно-десантных войск (ВДВ), работающих на левом берегу Днепра, поздравил с Новым годом своих сослуживцев. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на позициях российских бойцов на херсонском направлении.

По словам Деда Мороза в бронежилете и с автоматом, военнослужащие выполняли свой долг целый год, поражали цели, выполняли боевые задачи. Он вручил им подарки и отметил, что прибыл на передовую с приветом от командующего ВДВ и Верховного главнокомандующего.

Боец с позывным Гагарин отметил, что на фронте он находится как в семье, среди близких.

«Мы уже не первый день вместе, не первый месяц. Мы себя друг друга братьями считаем», — пояснил он.

Как продолжил Тимашев, даже Новый год для российских бойцов — обычный рабочий день. Артиллеристы продолжают удары по украинским националистам и днем, и ночью.

«Вот так выглядит утро 1 января, десантники готовятся к бою, противник там, за Днепром, активизировался, пытается выкатить орудие. Это значит, что новый год начинается для расчета с контрбатарейной борьбы», — заключил корреспондент.

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Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) при очередной попытке форсировать левый берег Днепра. Сначала оператор беспилотника зафиксировал скопление личного состава ВСУ, готовящегося к переброске через реку. После получения координат цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию и точным огнем уничтожил личный состав противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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