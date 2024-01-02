Расчет миномета 2Б11 нанес огневое поражение десанту ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) при очередной попытке форсировать левую сторону Днепра. Об этом во вторник, 2 января, сообщает Минобороны РФ.
Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) зафиксировал скопление личного состава ВСУ, готовящегося к переброске через реку. После получения координат цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем уничтожил личный состав ВСУ.
«Обстановка стабильно напряженная, но мы сражаемся, не даем им, чтобы они хотя бы на миг подумали, что они пытаются прорваться», — привели в оборонном ведомстве слова командира минометного расчета с позывным Казань.
Он заверил, что на этот берег Днепра противник не проберется.
«Мы за свою Родину постоим очень хорошо», — добавил он.
Ранее в этот же день Минобороны РФ рассказало о новых героических подвигах солдат Вооруженных сил России (ВС РФ). Так, гвардии лейтенант Степан Рублев в ходе выполнения в составе подразделения задачи по освобождению одного из удерживаемых боевиками населенных пунктов попал под минометный обстрел. Оказав себе и боевому товарищу первую медицинскую помощь, он отказался от дальнейшей госпитализации и продолжил выполнять поставленные перед подразделением задачи.
Накануне, 1 января, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области. В течение суток российские силы перехватили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще шесть снарядов РСЗО «Ураган». Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Тогда же президент России Владимир Путин заявил о том, что события в зоне проведения спецоперации разворачиваются не в пользу Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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