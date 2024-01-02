Четыре человека застряли на колесе обозрения в Пензенской области
В Пензенской области остановилось колесо обозрения, на аттракционе находятся четыре человека. Об этом во вторник, 2 января, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Высота аттракциона составляет 35 м.
Спасатели выехали на место происшествия.
Других подробностей в сообщении ведомства не приводится.
29 сентября в парке Ставрополя остановился аттракцион «Властелин небес» с находящимися на высоте 35 м пассажирами. Позднее в МЧС сообщили, что все находившие на аттракционе люди были эвакуированы, медицинская помощь им не потребовалась.