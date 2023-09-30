Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Все люди, находившие на аттракционе в парке Ставрополя, были эвакуированы. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники МЧС России эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя. Медицинская помощь им не потребовалась», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Аттракцион «Властелин небес» с пассажирами, находящимися на высоте 35 м, остановился вечером 29 сентября. По имеющимся данным, на сооружении застряли шесть человек, включая одного ребенка.
Специальные службы по ликвидации чрезвычайных ситуаций направили 23 человека и девять единиц техники для организации спасательных работ. СК начал проверку по факту остановки карусели с людьми в Ставрополе.
Ранее, 7 сентября, правительство предложило создать единые требования контроля за техническим состоянием аттракционов с целью повышения их безопасности и снижения случаев аварийных ситуаций.