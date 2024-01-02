Турция опровергла пропуск подаренных Киеву Лондоном миноискателей через свои проливы

Турция не пропускала через свои проливы миноискатели, подаренные Великобританией Украине. Об этом 2 января сообщил центр по противодействию дезинформации администрации президента Турции в X (бывш. Twitter).

«Утверждения некоторых СМИ о том, что минно-искательным кораблям, подаренным Украине Великобританией, разрешили пройти через турецкие проливы в Черное море, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В организации заявили, что подобные действия стали бы нарушением Конвенции Монтрё 1936 года, которая запрещает проход военных кораблей воюющих сторон.

«Наши соответствующие союзники были должным образом проинформированы о том, что минно-искательные корабли, подаренные Украине Соединенным Королевством, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море, пока продолжается <военная операция>», — говорится в заявлении.

18 декабря британское издание The Daily Telegraph сообщило, что в ближайшие недели Великобритания подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом для противостояния Москве.

На следующий день военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что планы Лондона являются глупостью, потому что у Украины нет флота.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.