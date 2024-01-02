Более 20 автомобилей столкнулись в Тульской области
Массовая авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом 2 января сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в Воловском районе на 270-м км автодороги в сторону Воронежа.
«По предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств (количество уточняется). На данный момент пострадавших нет», — сообщило ведомство «РИА Новости».
На месте происшествия образовалась пробка длиной примерно 2 км. По данным Госавтоинспекции, в районе ДТП идет снег и образовалась гололедица. Плохие погодные условия сохранятся до 3 января.
Ранее, 30 декабря, на востоке Москвы водитель на белой Mitsubishi протаранил 15 автомобилей. Массовое ДТП произошло прямо во дворе одного из домов в Новогирееве.