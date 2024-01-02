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Более 20 автомобилей столкнулись в Тульской области

Более 20 автомобилей столкнулись под Тулой, пострадавших нет
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Фото: vk.com/1tulatv
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Массовая авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом 2 января сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в Воловском районе на 270-м км автодороги в сторону Воронежа.

«По предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств (количество уточняется). На данный момент пострадавших нет», — сообщило ведомство «РИА Новости».

На месте происшествия образовалась пробка длиной примерно 2 км. По данным Госавтоинспекции, в районе ДТП идет снег и образовалась гололедица. Плохие погодные условия сохранятся до 3 января.

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