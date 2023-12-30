В Москве водитель на белой Mitsubishi протаранил 15 автомобилей
На востоке Москвы в субботу, 30 декабря, водитель на белой Mitsubishi протаранил 15 автомобилей. Кадры есть в распоряжении «Известий».
Массовое ДТП произошло прямо во дворе одного из домов в московском Новогиреево.
«Несколько ходок туда-сюда сделал. По номерам — это наш сосед», — рассказал владелец одной из пострадавших машин. Другие очевидцы поделились, что водитель иномарки после аварии выехал со двора.
Причины случившегося неизвестны. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.
Ранее, вечером 24 декабря, водитель сбил пешехода у одного из торговых центров на Ленинградском шоссе в Москве. Было установлено, что ДТП допустил водитель Lamborghini. Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, скончался от полученных травм.